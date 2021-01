«Бавария» в полуфинале клубного чемпионата мира сыграет с «Аль-Духаилем» или «Аль-Ахли»

Как сообщает пресс-служба ФИФА, турнир стартует 4 февраля встречей 1/4 финала между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном». Во втором четвертьфинальном матче сыграют катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли».

Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с обладателем Кубка Либертадорес, который определится 30 января. На следующий день победитель второго четвертьфинала встретиться с «Баварией».

Добавим, что финал турнира и матч за третье место пройдут 11 февраля.

🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete



🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4