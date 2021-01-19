Хунтелар вернулся в «Шальке»

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, голландец подписал во вторник контракт до конца текущего сезона и получил 21 игровой номер.
Отмечается, что стороны согласились не разглашать условия трансфера.
Напомним, что Хунтелар выступал за «Шальке» в период с 2010-го по 2017 год. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов. Ранее игрок защищал цвета «Милана», «Реала», ПСВ и «Херенвена».
В «Аякс» нападающий вернулся в июле 2017 года. В нынешнем сезоне он отыграл 14 встреч за клуб из Амстердама, отличившись семью забитыми мячами.
🚨 Willkommen zurück, @KJ_Huntelaar! 🔙— FC Schalke 04 (@s04) January 19, 2021
Der HUNTER stürmt wieder für Königsblau 🏹💙#S04 | #Hunter21 | #Huntelaar
источник: ФК «Шальке»