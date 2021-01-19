Хунтелар вернулся в «Шальке»

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, голландец подписал во вторник контракт до конца текущего сезона и получил 21 игровой номер.

Отмечается, что стороны согласились не разглашать условия трансфера.

Напомним, что Хунтелар выступал за «Шальке» в период с 2010-го по 2017 год. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов. Ранее игрок защищал цвета «Милана», «Реала», ПСВ и «Херенвена».

В «Аякс» нападающий вернулся в июле 2017 года. В нынешнем сезоне он отыграл 14 встреч за клуб из Амстердама, отличившись семью забитыми мячами.