Малафеева госпитализируют с тяжелым поражением легких

«Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. К сожалению, даже УЗИ показало у Славы большое поражение: одно легкое - 40%, другое - 65-70%, поэтому мы решили не медлить и обратились к госпитализации. Температура держится - 38 градусов», - сообщила в «сторис» своего инстаграма супруга вратаря Екатерина Малафеева

Напомним, что Малафеев выступал за «Зенит» с 1997 по 2016 год, провел в его составе 442 матча во всех турнирах. За это время голкипер стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.