«Рома» в дополнительное время проиграла «Специи» и вылетела из Кубка Италии

Футболисты «Ромы» проиграли «Специи» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии со счетом 2:4.

В основное время встречи у хозяев поля голами отметились Лоренцо Пеллегрини (43-я минута, пен.) и Генрих Мхитарян (73), у гостей отличились Андрей Галабинов (6) и Риккардо Сапонара (15). В дополнительное время точными ударами отметились Даньеле Верде (107) и Сапонара (119).

Отметим, что на 92-й минуте встречи у «римлян» с поля были удалены Джанлука Манчини и Пау Лопес.

Добавим, что в четвертьфинале турнира «Специя» сыграет против «Наполи». Встреча пройдет в Неаполе 26 января.