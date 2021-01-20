Роналду провел встречу с президентом «Реала»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Турине с главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Об этом сообщает El Chiringuito TV. Детали их беседы не уточняются.

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет вернуть португальца. Тот, в свою очередь, готов рассмотреть вариант с переездом в Мадрид.

Напомним, в составе «Реала» Роналду забил 450 голов и стал лучшим бомбардиром в истории «бланкос». Он помог команде выиграть 15 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.