Кокорин стал главной целью «Фиорентины»

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин может перебраться в серию А. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его данным, 29-летний нападающий стал главной целью «Фиорентины» на зимнее трансферное окно.

Напомним, Кокорин перебрался в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За все время в столичном клубе он провел 10 матчей, забил два гола и отдал два голевых паса.

До переезда в стан красно-белых игрок заявлял, что допускает свой отъезд в чемпионат Италии, где им также интересовалась «Рома».