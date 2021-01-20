Флик – о договорённости Алабы с «Реалом»: От этого никто не застрахован. Многие игроки уходят

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на информацию о скором переходе защитника Давида Алабы в мадридский «Реал».

«От этого никто не застрахован. Многие игроки уходят. Впрочем, надежда умирает последней, но я, конечно, знаю, к чему все идет. Если оно так, нам придется что-то менять», – приводит слова Флика Marca.

По данным СМИ, Алаба станет игроком «Реала» летом 2021 года. Таким образом, он достанется «сливочным» на бесплатной основе.

Добавим, что 28-летний защитник играет за основу немецкого гранда с 2010 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.