Игорь Шалимов: Аталанта» – идеальная команда для Миранчука. Ему не надо никуда уходить

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил положение Алексея Миранчука.

Напомним, полузащитник, купленный у «Локомотива», провел за итальянцев 17 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас. Он не является игроком стартового состава и вышел с первых минут только в одном поединке.

«Аталанта» – идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди еще много матчей. Да и кто знает, может тот же Малиновский или Иличич получат травмы, бывают дисквалификации еще какие-то моменты.

Если бы «Аталанта» отдала Лешу в аренду в условный «Кротоне» или «Дженоа», он бы вообще зачах. А так у него есть хорошие шансы заиграть в очень сильном клубе», – цитирует Шалимова «РГ».