Спортивный директор «Дженоа»: Гайч – замечательный игрок, но у нас уже есть пять классных нападающих

Спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку прокомментировал информацию об интересе к форварду московского ЦСКА Адольфо Гайчу.

«Мы следим за упоминаниями итальянских СМИ о том, что нам интересен Гайч. Безусловно, Адольфо – замечательный футболист, мы знаем о его качествах. Но в «Дженоа» уже есть пять классных нападающих», – цитирует функционера Metaratings.ru.

Напомним, 21-летний аргентинец перебрался в ЦСКА летом 2020 года. В данный момент на его счету 18 матчей, один гол и один голевой пас.