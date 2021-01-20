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20 января 11:10
автор: Артур Гичунцев

Ловрен – о чемпионате России: С лимитом будет сложно пробиться в топ-5. Лиге нужна конкуренция

Хорватский футболист играет в РПЛ с 2020 года.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о лимите на легионеров в российской премьер-лиге.

Напомним, в данный момент действует система «8+17», при которой клубы могут внести в заявку восемь иностранцев без ограничений на матчи.

«Думаю, что лимит на легионеров – одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже у нас в Хорватии. У нас довольно много классных игроков на разных позициях, но без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, добиться большего успеха. Это очень важно. А вообще это очень глубокий вопрос. Не хочу сказать, что в России мало талантливых игроков, но население Хорватии – всего четыре миллиона человек, а талантливых игроков там так много. В России же живет 150 миллионов человек, но в очном матче на чемпионате мира победили мы – и прошли в финал. И я не могу объяснить, почему так происходит.

Если бы я был руководителем лиги, то хотел бы видеть свой чемпионат в списке пяти сильнейших.

Конечно, должны быть какие-то правила и российские игроки должны выходить на поле. Было бы глупо, если бы российские футболисты не играли в чемпионате России. Но с лимитом будет очень сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция. Знаю, что в России нет проблем с ресурсами, что у многих клубов хорошее финансирование, и это действительно странно, почему эти клубы не используют эти преимуществ», – заявил футболист пресс-службе «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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