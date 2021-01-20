Гончаренко – о возвращении Фукса: Может быть, это произойдет через месяц-два

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о текущем состоянии защитника Бруно Фукса.

«Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идет восстановление, чем предполагалось. Надо как можно быстрее увидеть его в тренировочном процессе. Может быть, это произойдет через месяц-два. Будем смотреть по обстоятельствам», – заявил специалист.

Напомним, Фукс получил первую травму в августе 2020 года. Он вернулся в строй минувшей осенью, а в январе получил очередное повреждение на тренировке.