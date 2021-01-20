«Ахмат» подписал словацкого форварда Алмаши

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о переходе в команду нападающего словацкого «Ружомберока» Ладислава Алмаши.

По информации источника, 21-летний игрок был арендован до конца текущего сезона. При этом российский клуб будет иметь право выкупа футболиста.

Алмаши выступает за «Ружомберок» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, забив восемь голов и отдав три ассиста.

Transfermarkt оценивает форварда в 300 тысяч евро.