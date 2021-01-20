Паулу Фонсека: Был готов к отставке с первого дня в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после поражения от «Специи» (2:4) в рамках 1/8 финала Кубка Италии прокомментировал свой возможный уход из клуба.

Отметим, что 15 января «волки» уступили «Лацио» в римском дерби со счетом 0:3. После 18 туров серии А команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

– Я был готов к отставке с первого дня моего прибытия в Рим. В данный момент наш уровень игры можно соотнести с той позицией, которую мы занимаем в таблице чемпионата Италии. Однако я полностью доверяю своим игрокам. Логично, что после поражений ко мне появляется много вопросов. В такой ситуации остается лишь продолжать работать, – приводит слова Фонсеки RAI.

Контракт 47-летнего португальца с командой рассчитан до конца июня 2021 года.

23 января «Рома» вновь сыграет со «Специей», но уже в рамках Серии А.