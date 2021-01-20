«Интер» готов приобрести Гомеса зимой

По информации источника, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте является поклонником талантов 32-летнего аргентинца. Миланский клуб надеется начать переговоры по хавбеку после того, как им удастся продать Кристиана Эриксена.

Также на бывшего капитана бергамасков претендуют «Рома», «Милан» и «ПСЖ».

Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

Напомним, что у аргентинца возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини в перерыве встречи группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (1:1).