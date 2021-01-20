«Спартак» и «Фиорентина» договорились о продаже Кокорина, окончательное решение – за игроком

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян раскрыл детали переговоров между «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу Александра Кокорина.

Так, инсайдер сообщил, что клубы договорились о продаже нападающего за пять млн евро. Отмечается, что окончательное решение – за игроком.

Также Арустамян подчеркнул, что 29-летний форвард получает в московском клубе три млн евро за сезон. В Италии ему предложили контракт с окладом 1,7 млн евро в год и предоставили 24 часа, чтоб обдумать предложение. В случае отказа, «фиалки» попробуют пригласить футболиста «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

Напомним, Кокорин перебрался в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За все время в столичном клубе он провел 10 матчей, забил два гола и отдал два голевых паса.