Валерий Непомнящий: Сокращение РПЛ будет выгодно только богатым и сильным клубам

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением по поводу возможного сокращения Российской Премьер-лиги до 12 клубов.

Ранее стало известно, что в Доме футбола рассматриваются два варианта проведения чемпионата, но оба они подразумевают сокращение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 12. Пока сроки реализации данного проекта не прописаны.

– Я против сокращения. Подобные изменения выгодны богатым и сильным клубам и невыгодно середнякам и бедным. Условно говоря, здесь будут Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов. А то, что ближе к Уралу и за Уралом, вообще будет исключено из этих событий, – цитирует Непомнящего Rusfootball.info.