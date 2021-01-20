Кристиан Вьери: «Интер» стал показывать агрессивный футбол под руководством Конте

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери оценил победу «нерадзурри» над «Ювентусом» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

– «Интер» продемонстрировал красивую игру. Миланцы стали показывать агрессивный, сильный и быстрый футбол под руководством Конте. Я считаю, что команде необходимо всегда играть таким образом, – цитирует Вьери Сalcio Mercato.

Отметим, что Конте смог впервые в своей карьере обыграть «Ювентус». До этого он пять раз подряд уступал «бьянконери».

На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. От лидирующего «Милана» команда отстает на три очка.