«ПСЖ» хочет выкупить у «Ромы» права на Флоренци

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Алессандро Флоренци, арендованный до конца сезона у «Ромы», может подписать полноценный контракт с парижанами.

По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб готов выкупить права на 29-летнего итальянца и подписать с ним четырехлетнее соглашение. Отмечается, что сумма трансфера должна составить девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Флоренци является игроком основного состава парижан – на счету футболиста 20 проведенных матчей, в которых он забил два гола.

После 20 туров Лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 42 очка.

