Месси и Роналду попали в команду 2020 года по версии УЕФА

Отметим, что в опросе приняли участие более шести миллионов человек. Больше всего футболистов представляют «Баварию», ставшую победителем Лиги чемпионов.
Состав команды выглядит следующим образом:
Голкипер: Мануэль Нойер («Бавария», Германия);
Защитники: Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада);
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль», Испания), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина);