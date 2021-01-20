Андрей Канчельскис: Я готов помочь Кокорину в случае его перехода в «Фиорентину»

Ранее стало известно, что клубы договорились между собой о трансфере 29-летнего форварда. Теперь все зависит от желания самого игрока.

– Считаю, что ему точно нужно уехать в Италию. Выучить язык не будет проблемой для Саши, просто надо постараться не пользоваться услугами переводчика, а сразу самому разговаривать. Я в раздевалке находился без переводчика и через полгода уже давал интервью на итальянском. Со своей стороны скажу, что помогу ему, если он обратится за советами. Друзья, знакомые там остались, так что по-человечески помогут, подскажут что-то, – цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, что в своей карьере 51-летний специалист выступал за «фиалок» в период с 1997-го по 1998 год – на его счету 28 матчей, в которых он забил два гола.

Кокорин перебрался в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За все время в столичном клубе он провел десять встреч, отличившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.