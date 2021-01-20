Куадрадо вылечился от коронавируса и может принять участие в Суперкубке Италии с «Наполи»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что правый защитник команды Хуан Куадрадо сдал отрицательный тест на Covid-19.

Отмечается, что 32-летний колумбиец включен в заявку туринцев на матч Суперкубка Италии против «Наполи», который состоится сегодня, 20 января, в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне на счету Куадрадо девять ассистов в 18 встречах. Защитник заразился коронавирусной инфекцией 5 января.