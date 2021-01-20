Рауль Рианчо: Думаю, что Кокорин сможет адаптироваться к итальянскому футболу

Ранее появилась информация о том, что итальянский клуб предложил 29-летнему игроку трехлетний контракт с окладом 1,7 млн евро в год и предоставили 24 часа, чтоб обдумать предложение. Красно-белые готовы отпустить футболиста во Флоренцию – окончательное решение за самим форвардом.

– Кокорин – хороший игрок, думаю, если он в хорошей форме, то ему подойдет любой чемпионат. Его главная цель – вернуться к тому, чтобы быть стабильным игроком высокого класса, которого мы знали.

Итальянские команды отлично подкованы тактически, они не оставляют места для бега за спинами защитников. Но я думаю, что ему удастся адаптироваться к этой проблеме. Желаю ему удачи в Италии, – цитирует Рианчо Sport24.

Кокорин выступает за «Спартак» с лета 2020 года. В общей сложности он отыграл за московский клуб десять матчей, забил два гола и отдал два ассиста.