Источник: Юран получил штраф в размере 250 тысяч рублей по поводу заявления про возраст Урунова

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за высказывание про возраст атакующего полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося на свой источник, 51-летний специалист будет обязан выплатить 250 тысяч рублей.

Напомним, что в одном из декабрьских телеэфиров Юран выразил мнение, что Урунов на четыре-пять лет старше возраста, указанного в паспорте.

20-летний хавбек выступает за Спартак с августа 2020 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он принял участие в девяти матчах и отличился одним забитым голом.