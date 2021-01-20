Источник: Юран получил штраф в размере 250 тысяч рублей по поводу заявления про возраст Урунова

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат окончен Юта Джаз 118 Нью-Орлеан Пеликанс 102
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 119 Оклахома-Сити Тандер 101
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 2 Колорадо Эвеланш 3
Италия - Серия А не начался Удинезе 0 Аталанта 0 3.8 3.5 2.05 4.1 3.5 1.9
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Гран Канария 0
Германия - Бундеслига 20:30 Шальке-04 0 Кёльн 0
Еврокубок 20:45 Бурк 0 Виртус Болонья 0 3.5 1.3
Англия - Чемпионшип 21:00 Норвич Сити 0 Бристоль Сити 0
Испания - Примера 21:00 Хетафе 0 Уэска 0 1.83 3.5 4.9
Англия - Премьер-лига 21:00 Манчестер Сити 0 Астон Вилла 0 1.28 6.3 10.5
Кубок Испании 21:00 Кордова 0 Реал Сосьедад 0
Еврокубок 21:00 Морнар 0 Андорра 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Хаддерсфилд Таун 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Брентфорд 0 Лутон Таун 0 1.55 3.8 6.9
Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форест 0 Мидлсбро 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Куинз Парк Рейнджерс 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энергия 0 Локомотив-Кубань 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 Штутгарт 0 4.3 3.8 1.86
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Унион 0
Германия - Бундеслига 22:30 Аугсбург 0 Бавария 0 12.5 8.6 1.19
Германия - Бундеслига 22:30 Фрайбург 0 Айнтрахт Ф 0
Еврокубок 22:45 Ховентуд 0 Нантер 0
Англия - Чемпионшип 22:45 Бирмингем Сити 0 Престон Норт Энд 0
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Сельта 0 2.17 3.5 3.4
Кубок Испании 23:00 Алькояно 0 Реал Мадрид 0
Бразилия - Серия А 23:00 Ботафого 0 Атлетико Гояниенсе 0
Франция - Лига 1 23:00 Марсель 0 Ланс 0 2.16 3.4 3.6
Англия - Премьер-лига 23:15 Фулхэм 0 Манчестер Юнайтед 0 5.7 4.4 1.58
Испания - Примера 23:30 Вильярреал 0 Гранада 0 1.5 4.2 7.6
Бразилия - Серия А 00:00 Баия 0 Атлетико Паранаэнсе 0
20 января 16:30

Источник: Юран получил штраф в размере 250 тысяч рублей по поводу заявления про возраст Урунова

Ранее специалист сообщил, что игрок «Спартака» на самом деле старше своего возраста на пять лет.

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за высказывание про возраст атакующего полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося на свой источник, 51-летний специалист будет обязан выплатить 250 тысяч рублей.

Напомним, что в одном из декабрьских телеэфиров Юран выразил мнение, что Урунов на четыре-пять лет старше возраста, указанного в паспорте.

20-летний хавбек выступает за Спартак с августа 2020 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он принял участие в девяти матчах и отличился одним забитым голом.

источник: Чемпионат.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Передач Панарина и Бучневича не хватило для победы "Рейнджерс""Металлург" дома разделался с "Локомотивом"Honda обновила линейку мотоциклов Gold Wing, дополнив ее флагманом GL1800 Gold Wing«Голый клининг» набирает популярностьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиМолниеносный ответ Кремля на перенос ЧМ по хоккею из Минска
С Кокориным получится целая команда. Александр станет 11-м российским легионером в Италии
С высокой вероятностью в ближайшее время Александр Кокорин перейдет из "Спартака" в "Фиорентину". До него в итальянскую Серию А заглядывали десять россиян. И не сказать, что с большим успехом.
«Конор и Порье вряд ли смогут чем-то удивить Хабиба». Интервью Эдуарда Трояновского
Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, также побеждавший на чемпионатах Европы и России по кикбоксингу, в интервью «Плеймейкеру» затронул не только близкую ему тему бокса, но и высказал свое мнение по самым актуальным событиям в мире смешанных единоборств.
Кто хуже бьет пенальти – правши или левши? Вечный футбольный спор обернулся в России аномалией
«Плеймейкер» изучил статистику 11-метровых в ведущих европейских чемпионатах и Российской Премьер-Лиге и пришел к неожиданным выводам.
Виолетта Грачева – горячая ростовчанка, которой так не хватает норвежцу Норманну на зимних сборах. Ставка на красоту#6
Пока лидер "Ростова" Матиас Норманн готовится к возобновлению российского футбольного сезона в Марбелье, популярность набирает Инстаграм его русской возлюбленной. Там есть на что посмотреть.
Малкин забил и снова победил Овечкина. Теперь в матче с 9 голами (видео)
Наконец-то первые шайбы в НХЛ-2021 забросили два Евгения – Малкин и Кузнецов, но весомее оказался гол форварда "Питтсбурга".
«Порье нужен Конору, чтобы восстановить имя. Хабиб расправился с ним, как с цыпленком»
Президент M-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от субботнего супербоя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 19 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 19 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
10 легенд спорта – в уникальном проекте о людях, которые творили историю нашей страны
Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней. Они — те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они — легенды.
Укротители Месси и Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Варламов не пропускает 120 минут, а Свечников забил уже в три раза больше Овечкина (видео)
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил свой второй "сухарь" в НХЛ-2021, а шайба и голевой пас Андрея Свечникова принесли победу «Каролине».

Футбол. «Лестер» vs «Челси». «Вольфсбург» vs «Майнц». «Севилья» vs «Алавес».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика