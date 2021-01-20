«Арсенал» расторг контракт с Сократисом

Центральный защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос покинул лондонскую команду, сообщает пресс-служба «канониров».

Как утверждает источник, 32-летний грек расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Теперь игрок имеет право вести переговоры с любой командой.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Бетиса», «Дженоа» и «Фенербахче».

Сократис стал игроком «Арсенала» в июле 2018 года. В общей сложности он принял участие в 69 матчах, забил шесть голов и отдал два ассиста. Ранее он защищал цвета «Милана», дортмундской «Боруссии», «Вердера» и АЕКа.

За сборную Греции игрок провел 90 встреч (3 гола).