«Арсенал» хочет арендовать форварда «Норвича» Буэндию до конца сезона

Фланговый нападающий «Норвича» Эмилиано Буэндия может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге.

По информации портала Goal, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован «Арсенал».

Отмечается, что «канарейки» намерены получить за своего игрока 40 миллионов фунтов, однако лондонцы пока не готовы оформить полноценный переход вингера и рассчитывают арендовать футболиста до конца текущего сезона.

Буэндия перешел в «Норвич» в июле 2018 года из «Хетафе» за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он отыграл 21 матч, забил семь голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.