Евгений Ловчев:  Кокорин захочет доказать, что он футболист

Наш эксперт Евгений Ловчев комментирует эту новость.

- Появилась информацию со ссылкой на некие источники, что Кокорин заинтересован в переходе.

- Думаю, эти источники не врут. Без сомнения, у Тедеско сложилось некоторое отрицательное мнение по поводу Александра. Думаю, он мало ему будет доверять. Поэтому если Кокорин хочет играть, ему нужно уходить из «Спартака». В России ему некуда идти, поэтому вариант с Серией А, как нельзя кстати.

- Алексей Миранчук выбрал футбол: пошел на серьезное понижение зарплаты. Кокорин последует его примеру?

- Последует, думаю, он хочет доказать всем, что он футболист. Тем более, Саша не мальчик, времени у него не так и много.