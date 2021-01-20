Евгений Ловчев:  Кокорин захочет доказать, что он футболист

Наш эксперт Евгений Ловчев комментирует эту новость.
- Появилась информацию со ссылкой на некие источники, что Кокорин заинтересован в переходе.
- Думаю, эти источники не врут. Без сомнения, у Тедеско сложилось некоторое отрицательное мнение по поводу Александра. Думаю, он мало ему будет доверять. Поэтому если Кокорин хочет играть, ему нужно уходить из «Спартака». В России ему некуда идти, поэтому вариант с Серией А, как нельзя кстати.
- Алексей Миранчук выбрал футбол: пошел на серьезное понижение зарплаты. Кокорин последует его примеру?
- Последует, думаю, он хочет доказать всем, что он футболист. Тем более, Саша не мальчик, времени у него не так и много.
источник: «Советский спорт»