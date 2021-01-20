«Ювентус» планирует обменять Бернардески на Пентека

«Ювентус» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего «Герты» Кшиштофа Пентека.

Как сообщает Football Italia, руководство туринцев видит в 25-летнем поляке усиление атакующей линии клуба. Отмечается, что «бьянконери» готовы включить в данную сделку полузащитника Федерико Бернардески, который не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Андреа Пирло.

Пентек перешел в «Герту» в январе 2020 года из «Милана» за 24 миллиона евро, подписав с немцами пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 17 матчах.

Что касается Бернардески, то 26-летний итальянец стал игроком «Ювентуса» в июле 2017-го. В сезоне-2020/21 он принял участие в 20 играх, отдав один ассист. Его соглашение с туринцами рассчитано до лета 2022-го.