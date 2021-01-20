Валерий Карпин: На сборах меньше всего важен результат матча

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против испанского «Альхесирас» на сборе в Марбелье.

Ростовская команда выиграла со счетом 5:1.

«Не было движения, которое хотим видеть, – отметил Карпин в интервью для пресс-службы «Ростова». – Если учитывать, что это шестой день сборов, то сегодня мы хорошо подвигались, получили нагрузку. Но команда в данный момент очень далека от нужных кондиций.

На сборах меньше всего важен результат матча. Выиграли или проиграли – не важно. Главное — посмотреть в чем надо прибавлять, чему еще больше уделять внимания и времени. Эти игры для этого и нужны. Если бы стояла задача кого-то обыграть, то составы были бы другие, они не были бы смешанными. Получится кого-то обыграть – да, хорошо, все счастливы. Но такой задачи перед нами нет. Мы хотим хорошо подготовиться к весенней части сезона, вернуть в строй всех травмированных. Сегодня, например, вы могли заметить, что у нас выпали пять опорных полузащитников: Норманн, Хашимото, Мамаев, Глебов, и Саплинов. Пришлось даже Обухову играть на этой позиции».

Следующий спарринг «Ростов» проведет 24 января против шведского «Эстерсунда».