Массимо Каррера: Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу перспектив Александра Кокорина проявить себя в итальянской серии А.

«Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии, – отметил Каррера в интервью для Sport24.ru – Кокорин физически и технические хорошо оснащен. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.

Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть».

Ранее факт переговоров «Спартака» и «Фиорентины» подтвердил глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.