«Парма» тоже заинтересована в переходе Гайча из ЦСКА

Calciomercatoweb.it сообщает, что «Парма» ведет переговоры о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча из московского ЦСКА.

По информации источника, речь идет о возможности оформить договор аренды, и представители желто-синих уже связались с агентами аргентинца.

Ранее итальянская пресса об интересе к Гайчу со стороны «Дженоа» и «Болоньи».

В августе прошлого года ЦСКА приобрел 21-летнего аргентинского нападающего у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. С тех пор Гайч сделал одну результативную передачу в 13 матчах РПЛ нынешнего сезона, а также забил один гол в пяти играх Лиги Европы.