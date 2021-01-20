Хет-трик Конате помог «Химкам» выиграть спарринг против сербского «Радника»

ФК «Химки» в контрольном матче обыграли «Радник» из сербского города Сурдулица. Игра завершилась со счетом 4:3.

Команда Игоря Черевченко по ходу первого тайма вела 4:0. Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, Мохамед Конате сделал хет-трик, поразив ворота сербов на 19-й (с пенальти), 22-й и 43-й минутах. На 34-й отличился Резиуан Мирзов.

Футболисты «Радника» отквитали один мяч еще до перерыва (45+1), а еще два гола забили во втором тайме – на 58-й (с пенальти) и 90-й минутах.

Следующий спарринг на турецком сборе «Химки» проведут 24 января против словенского «Целе».