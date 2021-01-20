«Дженоа» и ЦСКА не договорились об аренде Гайча

Итальянская «Дженоа» прервала переговоры с ЦСКА об аренде 21-летнего аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

Как сообщает «РБ-Спорт», генуэзский клуб был готов предложить полугодичное соглашение, армейцы же настаивали на сроке в полтора года.

При этом сам Гайч дал согласие на переход. Однако в итоге сторонам не удалось договориться, и переговоры были прекращены.

«Дженоа» больше не рассматривает кандидатуру Гайча и попытается арендовать у «Атланты» голландского форварда Сама Ламмерса.

В августе прошлого года ЦСКА приобрел 21-летнего аргентинца у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В 13 матчах РПЛ нынешнего сезона Адольфо сделал одну результативную передачу, а также забил один гол в пяти играх Лиги Европы.