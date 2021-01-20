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20 января 19:44
автор: Виктор Шарафудинов

Владислав Радимов: Кокорин в «Спартаке» своим так и не стал. Уйти будет правильным решением

В первой части сезона бывший нападающий «Зенита» сыграл за московский клуб десять матчей, забив два мяча с пенальти и сделав две результативные передачи.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал возможный переход Александра Кокорина из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Мне кажется, что в «Спартаке» он своим так и не стал, – отметил Радимов в интервью для «РИА Новости». – Судя по высказываниям специалистов, болельщиков. Дальше пытаться завоевать любовь болельщиков «Спартака» или выбрать «Фиорентину» – я думаю, конечно, надо выбирать чемпионат Италии. Попробовать в конце своей карьеры, что такое итальянский чемпионат. Если он уедет – это будет правильное решение».

По информации СМИ, сумма трансфера может составить пять миллионов евро. Минувшим летом Кокорин заключил контракт со «Спартаком» в качестве свободного агента.

источник: «РИА Новости»
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