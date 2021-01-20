Рауль Джалилов проходит просмотр в клубе из Казахстана

По данным Meta-ratings.kz, 26-летний футболист проходит просмотр в этом клубе.
Ранее он уже выступал в составе талдыкорганцев. Прошедший сезон Джалилов провёл в Первой Лиге, забив два мяча и сделав две голевые передачи в 12 играх за «Академию Онтустик».
Также полузащитник выступал за «Сункар», «Тобол» и «Булат-АМТ».
В прошлом году воспитанник кыргызской школы футбола проходил просмотр клубе российской ФНЛ - «Томи», однако не смог убедить тренерский штаб в своей профпригодности.
За молодёжную сборную Казахстана Джалилов сыграл шесть матчей и забил один гол.