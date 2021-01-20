Лодыгин нашел новую команду в Греции

Портал Transfermarkt сообщает, что 30-летний российский вратарь Юрий Лодыгин заключил контракт с греческим клубом «ПАС Янина».

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

C 18 февраля по 1 августа прошлого года года Лодыгин принадлежал тульскому «Арсеналу», но провел за «оружейников» лишь два матча, пропустив пять мячей. После завершения сезона-2019/20 Юрий находился в статусе свободного агента.

В начале профессиональной карьеры голкипер играл в Греции за «Ксанти» и «Эордаикос», а в 2019-м на правах аренды из «Зенита» выступал за пирейский «Олимпиакос».