УНИКС дома одержал победу над «Гран Канарией»

Во втором туре второго группового этапа Еврокубка УНИКС на своей площадке обыграл испанский клуб «Гран Канария» со счетом 73:62 (17:11, 16:19, 23:20, 17:12).
Американский форвард казанского клуба Джордан Морган набрал 14 очков.
В составе гостей 12 очками отметился американец Стэнли Окойе.
Одержав две победы в двух матчах, УНИКС лидирует в группе H. Второе место занимает черногорский «Морнар», обыгравший «Гран Канарию» в первом туре, а третье – «Андорра», ранее проигравшая казанцам на своей площадке.
Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал.