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20 января 20:52
автор: Виктор Шарафудинов

УНИКС дома одержал победу над «Гран Канарией»

Казанский клуб лидирует в группе H Еврокубка.

Во втором туре второго группового этапа Еврокубка УНИКС на своей площадке обыграл испанский клуб «Гран Канария» со счетом 73:62 (17:11, 16:19, 23:20, 17:12).

Американский форвард казанского клуба Джордан Морган набрал 14 очков.

В составе гостей 12 очками отметился американец Стэнли Окойе.

Одержав две победы в двух матчах, УНИКС лидирует в группе H. Второе место занимает черногорский «Морнар», обыгравший «Гран Канарию» в первом туре, а третье – «Андорра», ранее проигравшая казанцам на своей площадке.

Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал.

27 января состоятся матчи «Морнар» – УНИКС и «Гран Канария» – «Андорра».

источник: «Советский спорт»
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