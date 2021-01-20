Новым главным тренером сборной Польши может стать Паулу Соуза

Maisfutebol сообщает, что 50-летний Паулу Соуза может стать новым главным тренером сборной Польши и в данный момент ведет переговоры с Польским футбольным союзом.

В понедельник 18 января с польской национальной командой расстался Ежи Бженчек, под чьим руководством «Кадра» вышла на Евро-2020.

С марта 2019-го по август прошлого года Соуза тренировал «Бордо», но был вынужден покинуть французский клуб из-за разногласий с руководством.

В прошлом португальский тренер приводил «Маккаби» из Тель-Авива к победе в чемпионате Израиля и стал чемпионом Швейцарии вместе с «Базелем». Также Соуза работал в АПЛ с «Куинз Парк Рейнджерс», «Суонси» и «Лестером», тренировал венгерский «Видеотон», итальянскую «Фиорентину» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Летом на Евро-2020 сборная Польши сыграет в одной группе с Испанией, Швецией и Словакией.