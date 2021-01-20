В 17-м туре чемпионата Германии «Шальке» дома проиграл «Кельну» с результатом 1:2.
На 31-й минуте счет точным ударом головой открыл защитник гостей Рафаэль Цихос. На 57-й «Шальке» отыгрался благодаря голу Мэттью Хоппе.
Стоит отметить, что 19-летний американский форвард сине-белых забивал в каждом из трех последних туров, отличившись пять раз.
Победу «Кельну» принес гол в контратаке в компенсированное время второго тайма (90+3). Мяч в ворота Ральфа Ферманна переправил Ян Тильманн.
«Кельн» занимает 15-е место, набрав 15 очков. «Шальке» находится на последней 18-й строчке таблицы, имея семь очков.