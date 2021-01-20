Гол Бернарду Силвы принес «Манчестер Сити» победу над «Астон Виллой» и лидерство в АПЛ

В перенесенном матче первого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома одержал победу над «Астон Виллой» с результатом 2:0.

На 79-й минуте ударом с левой мяч в ворота бирмингемской команды переправил португальский полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

На 90-й Илкай Гюндоган реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитника гостей Мэтти Кэша.

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд и вышел на первое место в АПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Команда Хосепа Гвардиолы по дополнительным показателям опередила «Лестер», который провел на одну игру больше.

«Астон Вилла» занимает 11-е место, имея 26 очков после 16 игр.