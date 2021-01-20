Украинский вратарь Лунин дебютировал в составе мадридского «Реала»

В выездном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» в составе мадридского «Реала» дебютировал 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин.

Ему пришлось ждать своего дебюта 943 дня. Лунин перешел в Королевский клуб из луганской «Зари» 22 июня 2018 года и ранее играл за главную команду «Реала» только в товарищеских матчах.

В двух прошлых сезонах мадрадицы отдавали украинского голкипера в аренду «Леганесу», «Вальядолиду» и «Овьедо».

Матч «Алькояно» – «Реал» начался в 23:00 по московскому времени.