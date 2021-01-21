«РБ Лейпциг» дома обыграл «Унион Берлин»

«Конор и Порье вряд ли смогут чем-то удивить Хабиба». Интервью Эдуарда Трояновского

Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, также побеждавший на чемпионатах Европы и России по кикбоксингу, в интервью «Плеймейкеру» затронул не только близкую ему тему бокса, но и высказал свое мнение по самым актуальным событиям в мире смешанных единоборств.