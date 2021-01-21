«РБ Лейпциг» дома обыграл «Унион Берлин»

В 17-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Унион Берлин» с результатом 1:0.
На 70-й минуте ворота гостей поразил шведский полузащитник Эмиль Форсберг после передачи испанца Дани Ольмо.
«РБ Лейпциг» занимает второе место, набрав 35 очков. У лидера чемпионата «Баварии» – 39.
«Унион Берлин» находится на шестой строчке таблицы, имея 28 очков. Команда Урса Фишера ранее не проигрывала шесть матчей подряд, одержав три победы и трижды сыграв вничью.
23 января состоятся матчи «Майнц» – «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» – «Унион Берлин».