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21 января 00:24
автор: Виктор Шарафудинов

«РБ Лейпциг» дома обыграл «Унион Берлин»

«Красные быки занимают второе место в бундеслиге, на четыре очка отставая от «Баварии».

В 17-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Унион Берлин» с результатом 1:0.

На 70-й минуте ворота гостей поразил шведский полузащитник Эмиль Форсберг после передачи испанца Дани Ольмо.

«РБ Лейпциг» занимает второе место, набрав 35 очков. У лидера чемпионата «Баварии» – 39.

«Унион Берлин» находится на шестой строчке таблицы, имея 28 очков. Команда Урса Фишера ранее не проигрывала шесть матчей подряд, одержав три победы и трижды сыграв вничью.

23 января состоятся матчи «Майнц» – «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» – «Унион Берлин».

источник: «Советский спорт»
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