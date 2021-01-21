Гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» в гостях одержать победу над «Аугсбургом»

В 17-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

На 13-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый, который был назначен за фол Рани Хедиры против Лукаса Эрнандеса.

А вот «Аугсбург» свою возможность забить с пенальти упустил. На 76-й минуте исландский нападающий Альфред Финнбогасон с «точки» направил мяч в штангу. «Бавария» была наказана за игру рукой защитника Бенжамена Павара.

«Бавария» лидирует в бундеслиге, набрав 39 очков. У ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» – 35.

«Аугсбург» с тремя поражениями подряд находится на 12-й строчке таблицы, оставшись с 19 очками.