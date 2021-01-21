Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

В матче Суперкубка Италии «Ювентус» – «Наполи» португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду забил свой 760-й гол в официальных играх за карьеру.

Таким образом, 35-летний португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Роналду превзошел рекорд, который принадлежал Йозефу Бицану. С 1931 по 1955 годы футболист, выступавший за сборные Австрии и Чехословакии, забил 759 мячей в официальных встречах.

Криштиану Роналду в прошлом играл также за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».