«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, обыграв «Наполи» благодаря рекордному голу Криштиану Роналду

В городе Реджо-нель-Эмилия прошел матч за Суперкубок Италии. Чемпион страны «Ювентус» обыграл обладателя Кубка «Наполи» с результатом 2:0.

На 69-й минуте счет открыл Криштиану Роналду.

У неаполитанцев был шанс отыграться при помощи 11-метрового, но на 80-й минуте Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. «Ювентус» был наказан за фол Уэстона Маккенни против Дриса Мертенса.

На шестой добавленной минуте второго тайма (90+6) ворота неаполитанцев поразил Альваро Мората.

«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в девятый раз. Ранее туринцы завоевывали трофей в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 годах. Андреа Пирло завоевал первый тренерский трофей.