Дубль Каналеса принес «Бетису» волевую победу над «Сельтой»

В 19-м туре чемпионата Испании севильский «Бетис» на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

Санти Мина вывел гостей вперед на 15-й минуте, однако дубль Серхио Каналеса принес победу хозяевам. Бывший футболист «Реала» и «Валенсии» поразил ворота Рубена Бланко на 25-й и 44-й минутах после передач Набиля Фекира.

«Бетис» занимает восьмое место, набрав 26 очков.

«Сальта», имея 23 очка, находится на 11-й строчке таблицы. Команда из Виго потерпела три поражения подряд.

23 января состоится матч «Реал Сосьедад» – «Бетис». 24 января «Сельта» примет «Эйбар».