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21 января 01:17
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Фулхэмом» и вновь стал единоличным лидером АПЛ

Команда Оле-Гуннара Сульшера на два очка опережает «Манчестер Сити», который провел на одну игру меньше.

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии лондонский «Фулхэм» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:2.

На 5-й минуте Адемдола Лукман вывел хозяев вперед, однако голы Эдинсона Кавани и Поля Погба на 21-й и 65-й принесли манкунианцам волевую победу.

«Манчестер Юнайтед» вернулся на первом место таблицы АПЛ. Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 40 очков в 19 встречах.

У идущего на второй строчке «Манчестер Сити» 38 очков после 18 игр.

«Фулхэм» находится в зоне вылета на 18-й строчке, имея 12 очков. Команда Скотта Паркера не может выиграть восемь матчей подряд, пять раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

27 января состоятся матчи «Брайтон» – «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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