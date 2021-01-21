«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Фулхэмом» и вновь стал единоличным лидером АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии лондонский «Фулхэм» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:2.

На 5-й минуте Адемдола Лукман вывел хозяев вперед, однако голы Эдинсона Кавани и Поля Погба на 21-й и 65-й принесли манкунианцам волевую победу.

«Манчестер Юнайтед» вернулся на первом место таблицы АПЛ. Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 40 очков в 19 встречах.

У идущего на второй строчке «Манчестер Сити» 38 очков после 18 игр.

«Фулхэм» находится в зоне вылета на 18-й строчке, имея 12 очков. Команда Скотта Паркера не может выиграть восемь матчей подряд, пять раз сыграв вничью и потерпев три поражения.