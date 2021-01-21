В 19-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью 2:2.

Роберто Сольдадо вывел гостей вперед на 21-й минуте, но далее команда Унаи Эмери повела 2:1. На 29-й минуте отличился Рубен Пенья, а на 65-й Мои Гомес реализовал пенальти.

Отыгралась «Гранада» на 75-й, когда автором гола стал бразильский полузащитник Кенеди.

В компенсированное время «Вильярреал» получил право на пенальти, однако на второй добавленной минуте второго тайма (90+2) Пако Алькасер не смог перехитрить португальского вратаря Руя Силву.

Гости заканчивали встречу вдесятером. На 90-й минуте был удален камерунский полузащитник Ян Этеки.