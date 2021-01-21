«Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно»

В 1/16 финала Кубка Испании выступающий в сегунде B «Алькояно» на своем поле обыграл действующего чемпиона страны мадридский «Реал» со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени.

После первого тайма команда Зинедина Зидана вела 1:0. На 45-й минуте счет открыл бразильский защитник Эдер Милитао после передачи своего защитника Марсело.

На 80-й равновесие восстановил Хосе Сальбес. Основное время завершилось вничью 1:1, а на 115-й минуте автором гола, который принес «Алькояно» сенсационную победу, стал Хуанан.

Хозяева доигрывали в меньшинстве, поскольку на 110-й минуте второе предупреждение получил полузащитник Рамон Лопес.

Матчи 1/8 финала ориентировочно пройдут 27 января.