Джан Пьеро Гасперини: Миранчук не может показать сейчас некоторые необходимые нам атакующие качества

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему он заменил Алексея Миранчука по ходу домашнего матча чемпионата Италии против «Удинезе».

Перенесенная встреча девятого тура завершилась вничью 1:1. Миранчук впервые вышел в стартовом составе команды из Бергамо и был заменен на 58-й минуте, уступив место на поле словенцу Йосипу Иличичу.

«Сегодня мы поменяли некоторых ключевых футболистов, но играя раз в три дня, это нужно делать, – цитирует пресс-конференцию Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. – И все-таки я очень доволен составом, который вышел на матч с «Удинезе».

Мехле недавно присоединился к команде, но у него уже все хорошо, он полезен для ротации, так как может заменить в обороне и Хатебура, и Госенса. У Миранчука есть техника, но нам нужны некоторые атакующие качества, которые он не может показать сейчас. Однако не сомневаюсь, что сделает это в будущем».

Всего Миранчук провел за «Аталанту» 13 матчей, забив три мяча.