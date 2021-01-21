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21 января 06:52
автор: Юрий Нечаев

Зидан - о вылете «Реала» из Кубка Испании от «Алькояно»: Это не позор

Мадридцы проиграли клубу, выступающему в третьем по силе испанском дивизионе.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за поражение в Кубке Испании от клуба »Алькояно», выступающего в третьем дивизионе.

«Мы старались победить, парни полностью выложились на поле. У нас были шансы забить, а когда это сделать не удается, может произойти то, что произошло.

Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол. Ответственность лежит на мне. Случившееся - не позор, такое бывает. Теперь это случилось с нами. Мы продолжим работать и не будем сходить с ума из-за этого», - цитирует французского специалиста Marca.

Напомним, «Реал» завершил выступление в Кубке Испании на стадии 1/16 финала, уступив в гостях »Алькояно» со счетом 1:2 в дополнительное время. Добавим, что победный гол хозяева забили на 115-й минуте, играя в меньшинстве.

источник: Marca
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